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Мэр Днепропетровска Филатов боится, что проснется в России

Мэр Днепропетровска Филатов боится, что проснется в России

Украина может выиграть войну, но в итоге проиграть мир, а в стране установится режим с диктатом одной политсилы.

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Комментарии
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Лев Добрый
Филатов не зря боится проснуться в России, после освобождения Днепропетровска, этот мерзавец будет висеть ногами верх и висеть будет очень долго, пока не сдохнет!😜👈👍🤪
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12 час.
t
tatyanadavydkina
Ну так вали скорее. Если не хочешь чтобы тебя наши ребята пристрелили.
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7 час.

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