Логунов объявил об оценке онковакцины через полгода

На Международном молодежном форуме в Екатеринбурге, который проходит с 11 по 17 сентября, Денис Логунов рассказал об оценке эффективности онковакцины через анализы крови.
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