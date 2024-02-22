ХОТИТЕ ПРО МИГРАНТОВ? ЗАПРОСТО: НИКИТА МИХАЛКОВ ЗАДАЛ ВОПРОСЫ, УКАЗАВ НА ПОБЕГ ДЕПУТАТА

Александр Рожков

Главное во всем этом, что Михалков задал вопрос! А без Михалкова мы этих вопросов не задаем? Ждем, когда Михалков о нас порадеет? А не он ли в числе тех, кто все это и устроил? Не он ли был доверенный ельцина?