Наших бьют! Точнее уже убивают. "Салам алейкум. Вы говорите, что мы толпой нападаем. Мы ещё хуже будем толпой нападать.
ХОТИТЕ ПРО МИГРАНТОВ? ЗАПРОСТО: НИКИТА МИХАЛКОВ ЗАДАЛ ВОПРОСЫ, УКАЗАВ НА ПОБЕГ ДЕПУТАТА
Комментарии
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Александр Рожков
Главное во всем этом, что Михалков задал вопрос! А без Михалкова мы этих вопросов не задаем? Ждем, когда Михалков о нас порадеет? А не он ли в числе тех, кто все это и устроил? Не он ли был доверенный ельцина?
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6 час.
Silver Kont
Пидор -либераст хуйвашев на это пойти никак не может....
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3 час.
Нина Попова
У сбежавшего депутата очень русская фамилия. Обратите внимание на фамилии полицейских. Там скоро русских не найдете.
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3 час.
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