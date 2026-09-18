Прогноз погоды в Крыму на 18 сентября 🌤 В Симферополе +23 и облачно с прояснениями В Севастополе +23 и облачно с прояснениями В Евпатории +24 и пасмурно В Черноморском +22 и облачно с прояснениями В Джанкое +23 и облачно с прояснениями В Ялте +24 и облачно с прояснениями В Алуште +24 и облачно с прояснениями В Керчи +21 и облачно с прояснениями В Армянске +23 и малооблачно В Красноперекопске +23 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +24 и облачно с прояснениями В Феодосии +23 и малооблачно В Судаке +24 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.