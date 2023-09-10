Пригрели на груди змею. Аналитику для Кремля писал агент Госдепа

А

Анатолий

Да, да, чьи детки эта молодая поросль, или внучки? Вот Любимову в министры культуры кто-то вытянул. Вопрос а кто культурой в России заправлял. Сейчас видим, когда в Израиль начали бежать. Но ведь остались ещё многие. Да хоть таже министерша культуры. А что на телевидении происходить. Русофобы, что хотят , то и воротят. Наплодили каналов. Убрали контроль за информацией и гонят туфту. Ссылаются на США, где якобы нет цензуры вообще. Кого дурите, либерасты??? Попробуйте вякните не то, что велят. И увидите результат.