На днях в "Независимой газете" вышла статья директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, наделавшая много шума.
Пригрели на груди змею. Аналитику для Кремля писал агент Госдепа
Комментарии
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лл
лина любимцева
А "молодая кровь" КЕМ ВОСПИТАНА?!!
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18 час.
А
Анатолий
Да, да, чьи детки эта молодая поросль, или внучки? Вот Любимову в министры культуры кто-то вытянул. Вопрос а кто культурой в России заправлял. Сейчас видим, когда в Израиль начали бежать. Но ведь остались ещё многие. Да хоть таже министерша культуры. А что на телевидении происходить. Русофобы, что хотят , то и воротят. Наплодили каналов. Убрали контроль за информацией и гонят туфту. Ссылаются на США, где якобы нет цензуры вообще. Кого дурите, либерасты??? Попробуйте вякните не то, что велят. И увидите результат.
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14 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Что говорить если благодаря нынешней власти принят закон о платном образовании в школах... Определенные часы по русскому, математике и т.д. бесплатно, а остальные платные? Это что не предательство? Не диверсия против России и ее народа? У кого могло придти в голову сделать шахматы в школе обязательным уроком, куда катимся? Своих отпрысков учить будут бесплатно и как положено, а народу вот такие "подарки" преподносят и о какой рождаемости при таких дебилах политиках и чиновниках может идти речь...
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1 час.
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