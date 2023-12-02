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Тренер Романцев заявил, что игроки "Пари НН" пока не могут играть с грандами РПЛ

Тренер Романцев заявил, что игроки "Пари НН" пока не могут играть с грандами РПЛ

Экс-тренер московского "Спартака" Олег Романцев, занявший пост советника в клубе "Пари Нижний Новгород", считает, что игрокам нижегородской команды нужно побороть неуверенность в матчах с грандами Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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