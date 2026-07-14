Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Исполнитель теракта в Московской области на видео раскрыл детали подготовки

Исполнитель теракта в Московской области на видео раскрыл детали подготовки

Потенциальный исполнитель теракта в Московской области против предприятия ОПК и офицеров Минобороны России был сторонником террористической организации и был завербован ее членом при поиске работы в мессенджере.

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