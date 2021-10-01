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Жительница Приангарья поблагодарила полицейского за оказанную помощь

Накануне вечером в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» поступило сообщение от жительницы города Бодайбо, которая рассказала, что неизвестные лица похитили принадлежащий заявительнице отечественный автомобиль «ВАЗ-2106».

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