Жительница Приангарья поблагодарила полицейского за оказанную помощь

Накануне вечером в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Бодайбинский» поступило сообщение от жительницы города Бодайбо, которая рассказала, что неизвестные лица похитили принадлежащий заявительнице отечественный автомобиль «ВАЗ-2106».