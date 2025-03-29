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Эвакуированные из Курской области скрывают проблемы со здоровьем от медиков

Эвакуированные из Курской области скрывают проблемы со здоровьем от медиков

Медики из Курской области сообщают: эвакуированные после оккупации стесняются раскрывать свои проблемы со здоровьем.

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