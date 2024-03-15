Аналитик Антонов: нефть может достичь отметки в $87,5 за баррель

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT дал прогноз по ценам на нефть. Аналитик отметил, что на нефтяном рынке «в четверг произошёл значительный рост котировок и поддержку ценам оказали технические факторы, сохраняющиеся геополитические риски, а также повышение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть».