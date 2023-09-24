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Холл дал совет Бедарду: «Нельзя думать только о хоккее, сезон длинный. Ему надо найти себе занятие, которое отвлечет его»

Ожидается, что первый номер драфта НХЛ-2010 и первый номер драфта-2023 начнут сезон в первом звене «Чикаго».

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