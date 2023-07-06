Бюджет России рвут на части! Деньги закончились? Дмитрий Потапенко, Владислав Жуковский

Предприниматель Дмитрий Потапенко комментирует главные новости недели: расходы федерального бюджета России сократились из-за нехватки доходов, в 2024 году планируется секвестр, рост расходов бюджета обернулся просроченными долгами министерств; добыча газа в России падает второй год подряд, Россия снова обещает сократить экспорт нефти, на внутреннем рынке образовался дефицит бензина и рекордные цены; юанизация российской экономики растёт (Индия стала платить юанями за российскую нефть, Россия переходит на юань при закупках электроники).