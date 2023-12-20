В Оргееве прошли заключительные кинологические выставки 2023 года

В Оргееве прошли заключительные кинологические выставки этого года. Заводчики, хозяева, хэндлеры и грумеры из Молдовы, Украины, Румынии, Финляндии, Литвы, Польши встретились там для того, чтобы подвести итоги 2023 года, и, конечно же, показать своих питомцев, которые находились в разной весовой категории: от 3 кг до 87 кг, но оценивали прежде всего их экстерьер: красоту и породность.