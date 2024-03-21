В КБР акция «Будь внимателен к пешеходу» напомнила водителям о необходимости проявления взаимоуважения на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителем Общественного совета при отделе МВД России по Эльбрусскому району Зухрой Газаевой обратились жителям и гостям республики, напомнили им о важности соблюдения Правил дорожного движения, необходимости проявления повышенного внимания при проезде пешеходных переходов, снижении скорости и готовности осуществить остановку транспорта, для предоставления преимущества в движении пешеходам.
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