В КБР акция «Будь внимателен к пешеходу» напомнила водителям о необходимости проявления взаимоуважения на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителем Общественного совета при отделе МВД России по Эльбрусскому району Зухрой Газаевой обратились жителям и гостям республики, напомнили им о важности соблюдения Правил дорожного движения, необходимости проявления повышенного внимания при проезде пешеходных переходов, снижении скорости и готовности осуществить остановку транспорта, для предоставления преимущества в движении пешеходам.