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Посол РФ в Белграде: сербы восприняли теракт в "Крокусе" как свое горе

Посол РФ в Белграде: сербы восприняли теракт в "Крокусе" как свое горе

Известия/Эдуард Корниенко Сербский президент Александр Вучич позвонил послу РФ Александру Боцан-Харченко и попросил передать российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщил дипломат.

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