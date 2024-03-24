Посол РФ в Белграде: сербы восприняли теракт в "Крокусе" как свое горе

Известия/Эдуард Корниенко Сербский президент Александр Вучич позвонил послу РФ Александру Боцан-Харченко и попросил передать российскому лидеру Владимиру Путину соболезнования после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл", сообщил дипломат.
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