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Мировое обозрение

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Новые законы с 1 августа 2026 года: что изменится для россиян

Новые законы с 1 августа 2026 года: что изменится для россиян

Август в России — традиционно «тихий» месяц. Но только не для бухгалтерии и личных финансов. С 1 августа 2026 года вступила в силу целая пачка изменений, которые незаметно, но ощутимо меняют кошельки миллионов людей.

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