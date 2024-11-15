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Все руководители бизнеса выразили опасения из-за перехода на российские ПО

Все руководители бизнеса выразили опасения из-за перехода на российские ПО

Более половины владельцев и руководителей российских компаний (52,6%) уже начали частично использовать российские облачные платформы и ПО в своих компаниях, но лишь 40,10% руководителей убеждены, что российские сервисы могут составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам.

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