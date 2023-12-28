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707 подписчиков

Сколько освобожденная блогер Лерчек собирается заработать перед Новым годом – сотни миллионов

Сколько освобожденная блогер Лерчек собирается заработать перед Новым годом – сотни миллионов

Блогер Лерчек снова на связи и готова зарабатывать на подписчиках.  Продюсер Валерии Чекалиной поделился интересной информацией.

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