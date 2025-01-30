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Закон, порядок, государство

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Танкисты группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Новоелизоветовка ДНР

Танкисты группировки войск «Центр» рассказали подробности освобождения населенного пункта Новоелизоветовка ДНР

После уничтожения основных огневых точек ВСУ штурмовики группировки войск «Центр», действуя в своих зонах ответственности, малыми группами осуществили штурм населенного пункта.

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