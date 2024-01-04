Зеленского обвинили в намеренном разжигании вражды между ВСУ и тылом

Президент Украины Владимир Зеленский специально разжигает вражду между украинскими военными и тылом. Так считает философ и политолог Сергей Дацюк, своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала "Дикий live".
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