Индекс ММВБ вырос на 0,3%, достигнув отметки в 2460 пунктов, при этом акции Роснефти прибавили 1%, Сбербанка — 0,5%, ВТБ — 0,7%, а бумаги Газпрома снизились на 0,4%.
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