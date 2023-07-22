Депутат Бородай попал под обстрел в зоне проведения спецоперации

Депутат Госдумы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай попал под обстрел вооруженных сил Украины при выезде с передовых позиций одного из батальонов в зоне проведения специальной военной операции (СВО), но не пострадал.
Депутат Госдумы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай попал под обстрел вооруженных сил Украины при выезде с передовых позиций одного из батальонов в зоне проведения специальной военной операции (СВО), но не пострадал.
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