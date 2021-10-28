Чем обработать почву осенью, чтобы избавиться от проволочника

Каждый дачник мечтает избавиться от проволочника в огороде навсегда. Сделать это непросто. Но сейчас, осенью, когда личинки готовятся к зимовке, можно применить несколько способов, которые сократят или полностью уничтожат потомство жука-щелкуна.