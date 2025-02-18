На Ямале рабочего убило во время взрыва метанола

В Салехарде СКР расследует уголовное дело о смерти рабочего во время взрыва метанола. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, ЧП случилось 3 февраля на территории производственной базы коммерческой организации.
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