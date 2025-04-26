Карьере Сырского предрекли конец после разгрома ВСУ в Курской области

Авантюра в Курской области, в результате которой Киев потерял десятки тысяч военных, вероятно, станет «лебединой песней» главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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