СК возбудил уголовное дело после убийства предпринимателя в Балашихе

СК возбудил уголовное дело после убийства предпринимателя в подмосковной Балашихе. В ведомстве сообщили, что тело 60-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено около подъезда многоэтажного дома на улице Свердлова.
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