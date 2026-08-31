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Новости Тамбова

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Тамбовчане смогут принять участие в бесплатном вебинаре Президентской академии

Тамбовчане смогут принять участие в бесплатном вебинаре Президентской академии

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ организует бесплатный вебинар «Управление эмоциями: как не дать манипуляциям управлять вами» (18+).

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