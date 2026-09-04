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FiNE NEWS

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Путин предложил создать единый информационный ресурс для программ патриотического туризма

Путин предложил создать единый информационный ресурс для программ патриотического туризма

Президент России Владимир Путин предложил создать единый информационный ресурс, который объединит все государственные и региональные программы в сфере патриотического туризма.

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