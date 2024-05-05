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Самыми популярными именами в апреле в Поморье стали Михаил и София

Самыми популярными именами в апреле в Поморье стали Михаил и София

У мальчиков самыми популярными стали имена Михаил, Артём, Максим, Тимофей и Александр, у девочек — София, Анна, Ева, Виктория и АлисаСогласно данным агентства ЗАГС Архангельской области, в регионе за апрель самыми редкими именами у мальчиков стали — Клим, Серафим, Ростислав, Гурий и Елисей, а у девочек — Агата, Илона, Ия, Мирелла и Ясмина.

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