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salekhard.online

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Юные физики Ямала и Волновахи встретились на онлайн-турнире

Юные физики Ямала и Волновахи встретились на онлайн-турнире

За звание лучших физиков два дня состязались более 100 человек в 29 командах. Работу оценивало компетентное жюри из педагогов и учащихся 11 классов.

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