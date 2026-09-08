Приставы арестовали автомобили Haval у татарстанской фирмы за долги

Два автомобиля Haval, принадлежащие коммерческой фирме из Болгара, арестовали судебные приставы. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ.
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