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Татар-информ

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Приставы арестовали автомобили Haval у татарстанской фирмы за долги

Приставы арестовали автомобили Haval у татарстанской фирмы за долги

Два автомобиля Haval, принадлежащие коммерческой фирме из Болгара, арестовали судебные приставы. Об этом сообщает ГУФССП России по РТ.

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