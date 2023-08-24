Новые условия обмена активами российских и иностранных инвесторов: как будут проходить операции Евгения КомароваВ среду, 23 августа появились подробности о планах по разрешению вопроса с замороженными активами российских розничных инвесторов.
Новые условия обмена активами российских и иностранных инвесторов: как будут проходить операции Евгения КомароваВ среду, 23 августа появились подробности о планах по разрешению вопроса с замороженными активами российских розничных инвесторов.
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