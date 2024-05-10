Трамп предложил нефтяникам пожертвовать миллиард и вернуть его в Белый дом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на встрече с топ-менеджерами нефтяных компаний, что щедрые пожертвования его предвыборной кампании позволят ему вернуться в Белый дом и продвинуть выгодные для отрасли решения.
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