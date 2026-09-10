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5koleso.ru

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В России начались продажи Tenet Plus L4: раскрыты цены и оснащение кроссовера

Tenet Plus – российский бренд, созданный холдингом «АГР» и китайской компанией Defetoo. Под ним на заводах в Калужской области и Петербурге выпускают кроссоверы, которые в Китае и на других рынках известны как Lepas.

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