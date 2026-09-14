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«Герани передали привет Мадьяру»: нанесен массированный удар по западной Украине

«Герани передали привет Мадьяру»: нанесен массированный удар по западной Украине

  Эксперты предполагают, что дроны могли наводить со спутников. Минобороны сообщило, что минувшей ночью Вооружённые силы РФ нанесли групповые удары по логистическим центрам, через которые осуществляется поставка и распределение грузов военного назначения, а также по объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование.

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