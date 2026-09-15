МТС Exolve усилила направление решений для контакт-центров

Разработчик коммуникационных решений для бизнеса МТС Exolve приобрела исключительные права на программное обеспечение профессиональных контакт-центров MightyCall Enterprise Russian Edition, сообщает пресс-служба компании.
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