Спички - не игрушка

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В русских регионах Украины главы уже стелят себе соломку

В русских регионах Украины главы уже стелят себе соломку

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил вдруг, что принуждение к переходу на украинский язык людей, которые всю жизнь говорили по-русски, вызовет сопротивление.

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