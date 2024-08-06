Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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СК РФ арестовал директора парка "Патриот" Ахмедова

Директор парка «Патриот» в Московской области Вячеслав Ахмедов задержан на своем рабочем месте в рамках расследования уголовного дела спустя две недели после обысков по делу о хищении не меньше 40 млн рублей.

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