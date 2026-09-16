Заброшенную гостиницу «Мадрид» снова выставили на торги, начальная цена – 88,7 млн рублей

Заброшенную гостиницу «Мадрид» на Уралмаше снова выставили на торги. Заявки на участие принимаются до 19 октября, сам конкурс пройдет 23 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Андрей Перла: «Ве...
- Зеленский продолж...
- В Грузии назначен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым