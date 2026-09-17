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Илсур Һадиуллин: «ШАЯН ТВ» тапшырулары балалар өчен булса да, олылар өчен дә файдалы

Илсур Һадиуллин: «ШАЯН ТВ» тапшырулары балалар өчен булса да, олылар өчен дә файдалы

Бүген Татарстанның мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин «ШАЯН ТВ» телестудиясе эшчәнлеге белән танышты.

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