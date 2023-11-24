Дождались: Владивосток завалит снегом в начале следующей недели

В ближайшие дни на Владивосток обрушится снегопад, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Gismeteo. На выходных во Владивостоке обойдется без осадков, однако столбики термометров даже в дневные часы будут ниже нуля.
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