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Региональная Юридическая Служба

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Президент Ирана Эбрахим Раиси: поиски идут уже более 10 часов

Президент Ирана Эбрахим Раиси: поиски идут уже более 10 часов

Более 10 часов ведутся поиски президента Ирана Эбрахима Раиси, после крушения его вертолета. Турецкий беспилотник Akinci неустанно курсирует над предполагаемым местом происшествия, помогая спасателям в поиске.

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