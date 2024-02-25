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Грозит новый штраф: зачем Лерчек приставала к прохожим Москвы с носками и бритвами

Грозит новый штраф: зачем Лерчек приставала к прохожим Москвы с носками и бритвами

Семья блогера Валерии Чекалиной успешно погасила свой налоговый долг в размере 504 миллиона рублей. И теперь эта звезда социальных сетей снова возвращается в интернет, представляя своим подписчикам провокационный контент.

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