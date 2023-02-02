Президент Украины Владимир Зеленский отказался налагать вето на закон об усилении ответственности военных, по которому усиливается преследование дезертиров и уклонистов от несения службы, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт украинского президента.
Президент Украины Владимир Зеленский отказался налагать вето на закон об усилении ответственности военных, по которому усиливается преследование дезертиров и уклонистов от несения службы, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт украинского президента.
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