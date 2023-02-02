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Зеленский отказался налагать вето на закон об усилении ответственности военных

Зеленский отказался налагать вето на закон об усилении ответственности военных

Президент Украины Владимир Зеленский отказался налагать вето на закон об усилении ответственности военных, по которому усиливается преследование дезертиров и уклонистов от несения службы, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт украинского президента.

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