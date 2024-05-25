Эстония пока не планирует закрывать границу с Россией

Но при необходимости может сделать это очень быстро.фото: wikipedia.org/Geonarva, CC BY-SA 4.0--> Эстония не собирается полностью закрывать границу с РФ из-за родственников на другой стороне, но может сделать это в любой момент.
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