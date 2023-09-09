— Твоей маме нужен уход! Я работаю, ты тоже. Врач сказал… — Оксана, давай позже обсудим, — раздраженно перебил муж, — Некогда мне сейчас.
Спасибо, дочка
Комментарии
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Элеонора Коган
Да, сложная ситуация. Мария Никитична сама пожинала плоды своих трудов.Степан - её копия, такой же эгоист.
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9 час.
Элеонора Коган
И хорошо, что свекровь поняла это и наладила с Оксаной отношения. Но было уже поздно, Степан ушёл к другой и никак не мог завести детей. И очень повезло Оксане, что она встретила другого человека и снова вышла замуж.
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9 час.
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