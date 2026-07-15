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Водителям назвали самую частую поломку из-за некачественного бензина

Водителям назвали самую частую поломку из-за некачественного бензина

Топливные форсунки страдают из-за некачественного бензина в первую очередь — примеси и смолы образуют отложения, нарушают распыление и могут полностью забить детали, что проявляется в нестабильной работе двигателя, заявил технический специалист ROSSKO Константин Ершов.

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