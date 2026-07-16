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Русская весна

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Полковник ГУР планировал теракты в Грозном и Пятигорске: подробности о замыслах врага

Полковник ГУР планировал теракты в Грозном и Пятигорске: подробности о замыслах врага

RT выяснил детали сорванных планов полковника ГУР Виталия Жиковича по терактам в России. Напомним, на Украине Жиковича подозревают в убийстве Анастасии Березовской, взорвавшей олигарха Ермолаева в Монако.

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