LONGi установила новый мировой рекорд КПД солнечных элементов: 35,5%

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Китайский производитель солнечных панелей LONGi Green Energy Technology сообщил во вторник, что его тандемный солнечный элемент на основе кристаллического кремния и перовскита достиг сертифицированной эффективности преобразования энергии в 35,5%, установив новый мировой рекорд.