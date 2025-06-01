Межрёберная невралгия: симптомы, причины и особенности боли Межрёберная невралгия — это состояние, при котором человек испытывает невропатическую боль в области грудной клетки и живота по ходу межрёберных нервов.
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